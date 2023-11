Il programma è chiuso da AEK Atene - Marsiglia, Betis Siviglia - Aris Salonicco, Friburgo - TSC, Hacken - Molde,Praga e West Ham - Olympiakos.

Rangers-Sparta Praga (Europa League, 09-11-2023 ore 21:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

Rangers-Sparta Praga, Europa League: diretta tv, formazioni ... Il Veggente

Rangers host the Czech side for the fourth game in Group C with the Ibrox side currently in third place on four points.THIS is the awkward moment Sparta Prague's manager and one of their star players had their pre-match media conference before the game against Rangers interrupted by one of the most famous bands in ...