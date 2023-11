Rampa Film Accademy | corso di recitazione cinematografica a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023)da il via ad undiche si tiene ogni lunedì a. Inaugurato anche Open Day in data 7 dicembre 2023 Si informa che laAcademy (ramo dellaAPS) sotto la direzione artistica del regista e attore napoletano Nando Morra ad ottobre ha dato inizio da undi(con lezioni dianche in lingua inglese) il quale si tiene ogni lunedì nel centro storico dialla via Benedetto Croce 19 (c/o Palazzo Venezia). In seguito all’entusiasmo che ilha suscitato si è deciso di ...