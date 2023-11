(Di giovedì 9 novembre 2023) I campioni in carica Rajeev Ram e JoetornanoATPper la quinta volta consecutiva come coppia in doppio. Quest'anno ci arrivano forti di un record storico, il terzo titolo ...

hanno così celebrato il loro quarto Slam in cinque Slam. Oltre ai tre successi a New York, infatti, vantano anche l'Australian Open 2020. La coppia campione in carica alle Nitto ATP ...

Ram e Salisbury alle Nitto ATP Finals, la scheda: stagione e curiosità Tiscali

Ram/Salibsury tornano alle Nitto ATP Finals per difendere il titolo ... Nitto ATP Finals

I campioni in carica Rajeev Ram e Joe Salisbury tornano alle Nitto ATP Finals per la quinta volta consecutiva come coppia in doppio. Quest'anno ...Wesley Koolhof e Neal Skupski, campioni di Wimbledon nel 2023, tornano in coppia per il secondo anno consecutivo alle Nitto ATP Finals.