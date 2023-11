Rai | lo storico autore Bruno Voglino | «Se fossi un dipendente avrei paura di perdere il posto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023)è untelevisivo che ha lavorato nella Rai3 di Angelo Guglielmi. Tra gli altri ha creato “Blob”, “Chi l’ha visto?”, “Mi manda Rai3” e “Quelli che il calcio”. Oggi che è in pensione dice al Fatto Quotidiano che «visto l’andazzo, se oggiunRai non sarei così sicuro del mio futuro professionale». Perché «ci sono dei programmi di Rai1 che viaggiano intorno a percentuali di ascolto bassissime. Cose mai viste prima. Significa mandare in malora un’azienda; (alza il tono) la Rai è stata la più incisiva iniziativa editoriale che ha avuto l’Italia dal dopoguerra in poi». E questo rappresenta «un danno continuo. E vedere la Rai ridotta in questo modo è dura». La narrazionespiega ad Alessandro Ferrucci che «la Rai è sempre stata condizionata ...