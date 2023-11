Ragazza tedesca dispersa nel lago | la famiglia apre una raccolta fondi per finanziare le ricerche

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ladi Chiara Lindl, 20enneneld’Iseo dallo scorso 1 settembre, non vuole gettare la spugna e lancia unaperle. I tentativi di trovare il corpo dellanelle acque profonde del Sebino sono andati avanti per più di un mese poi sono stati sospesi. Troppo oneroso proseguire per il Gruppo Volontari del Garda che, essendo per l’appunto volontari, si autofinanziano e metto a disposizione la loro opera gratuitamente. Chiara Lindl quella sera si trovava con la sorella e sei amici a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro. La comitiva stava navigando nelle acque tra il camping Eden di Pisogne e la Lucchini Rs di Lovere. Ai comandi dell’imbarcazione una ...