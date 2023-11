Rabanne H&M | tutti i pezzi e tutti i prezzi della collezione finalmente in vendita

(Di giovedì 9 novembre 2023) Arriva nei negozi,, la nuovanata dalla collaborazione tra il colosso svedese low cost e la griffe di lusso. Maglie metalliche e paillettes, per lei e per lui. Eccoi capi e i loro

Ecco svelati i capi della nuova collab Rabanne x H&M L'Officiel Italia

H&M: al via la nuova partnership con Rabanne Affaritaliani.it

Il brand ha celebrato con Patty Pravo il lancio della collabo, e questi sono i must have da non lasciarsi sfuggire prima che vadano sold out L'attesa è finita. La data di lancio della scintillante col ...«Chiunque potrà acquistare a un prezzo accessibile un capo al cento per cento Rabanne». Parola di Julien Dossena, direttore creativo della maison. Che ci racconta la collaborazione con il colosso sved ...