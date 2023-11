Quota 41 | Durigon ottimista e annuncia | “Superiamo legge Fornero”

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) In merito alla questione relativa alla41 sono arrivate le dichiarazioni da parte del sottosegretario al Lavoro, Claudio. Quest’ultimo ne ha parlato al quotidiano “Libero” A dire il vero si è trattato di una vera e propria conferma. Come giàto in una recente intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera‘, Claudiosi è voluto ripetere ed ha voluto affermare il proprio pensiero. Ovviamente in merito alla ‘41‘ (ndo che andrà in vigore entro la fine del mandato) e non solo. Ne ha parlato in una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Libero“. Queste sono alcune delle sue parole a riguardo: “La manovra non si è concentrata sulla riforma delle pensioni, ma sul taglio del cuneo fiscale“. Il sottosegretario al Lavoro, Claudio ...