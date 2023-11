Questa è la storia di un cagnolino che compra un film a luci rosse | da quattro anni appare sui media di mezzo mondo Sempre diversa

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) C’è un cane in azione da qualche anno che trova spazio sui giornali ditalvolta addirittura in prima pagina. Il suo nome è Marino, e il suo padrone è un signore americano che vive in South Carolina, Thomas Barnes. Il suoè diventato famoso per averne combinata una abbastanza grossa: saltando sul letto del suo amico umano con la zampa ha schiacciato il tasto di un telecomando dando il via a un abbonamento del valore di 70 dollari per una serie dipornografici. La notizia è uscita la prima volta il primo settembre 2019 su The News & Observer del South Carolina, perché il signor Barnes è entrato in causa con Direct Tv per quel conto da 70 dollari che subito aveva segnalato come incidente non voluto, spiegando nei dettagli l’incredibile episodio. Quell’anno la notizia non fece il giro del ...