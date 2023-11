Quell’ombra di Mosca dietro alle tensioni tra Belgrado e Pristina

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) Negli ultimi mesi, la “polveriera balcanica è tornata” a surriscaldarsi. A più di vent’anni dalla fine del conflitto che li ha visti scontrarsi militarmente, letra Serbia e Kosovo hanno nuovamente raggiunto picchi pericolosamente alti. È un altro potenziale fronte che tocca da vicinissimo l’Italia, e dove l’Europa è destinata a misurare le proprie capacità di muoversi politica estera, come ha ricordato ieri il presidente della commissione Esteri della Camera Giulio Tremonti, intervenendo a un evento organizzato al Centro Studi Americani in cui si discuteva delle “nuove strategia di politica internazionale in un mondo in cambiamento”. Per Tremonti, sono i Balcani il luogo in cui l’Europa si misura con le nuove sfide e dove si gioca buona parte del tema dell’integrazione. Nel maggio di quest’anno, mentre i serbi del Kosovo si scontravano con le forze ...