Quella tra Our Legacy e Armani è la collaborazione di cui avevamo bisogno

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lamenswear più inaspettata del 2023 ha avuto inizio con un gatto. A marzo, Jockum Hallin e Cristopher Nying, fondatori a Stoccolma del brand indipendente Our, hanno incontrato un gruppo di designer di Emporioin una fattoria fuori Milano. Il team diaveva contattato Hallin e Nying per la creazione di una collezione insieme e gli svedesi sono arrivati in campagna per proporre la loro prima serie di idee. Mark BorthwickL'atmosfera era buona, ma entrambi i marchi si trovavano in un territorio piuttosto inesplorato. Attraverso l'imprinting Work Shop, Ourrealizza da tempo progetti speciali con aziende che lo staff ama e apprezza, come Stüssy, Artek e persino l'eccentrico viticoltore naturale Gabrio Bini. Ma Hallin e Nying non avevano mai collaborato con una casa ...