Quel giorno nel Kibbutz | I miliziani di Hamas le hanno tagliato il seno e ci hanno giocato La testimone | Hanno un permesso religioso per uccidere i bambini

, tutto sembrava normale. La mia relazione con il mio allora fidanzato procedeva senza intoppi e non avevo alcun motivo per dubitare di lui. Eppure, quando lo vidi entrare nella stanza ...

Uccise il figlio di 11 mesi: «Di quel giorno ora non riesco a ricordare più nulla» La Provincia Pavese

“Quel giorno a Lampedusa”, migranti fra ricordi e auspici di pace BergamoNews.it

Non solo. Da quel giorno in poi ha cominciato a perseguitare lei e il marito: si appostava ripetutamente nei posti frequentati dalla vittima e le ripeteva «io arrivo a tutto, so anche dove parcheggi».in una zona super affollata come quella delle metropolitana, dove ogni giorno transitano migliaia di persone. Lo sarebbero stati a prescindere visto quello che è successo, a maggior ragione in questo ...