(Di giovedì 9 novembre 2023) I palinsesti in parte da rivedere, anche se la Rai difende le proprie scelte e assicura che gli ascolti non allarmano. Il taglio del canone, che potrebbe impattare sul piano industriale atteso a breve sul tavolo del cda. È un finale di anno impegnativo quello che attende i vertici di Viale Mazzini, alle prese con le novità editoriali che faticano ad affermarsi nel pubblico e a fare i conti con un...

... il giovane cerca di ripercorrere gli eventi come se fosse inmomenti" ha aggiunto De Bellis. ... project manager di Factanza Media - È un periodo che, per via dei, non si studia a scuola ...

Quei programmi Rai che sono a rischio dopo lo stop di "Liberi Tutti" Gazzetta del Sud

Cher a Verissimo e gli altri: perché gli ospiti internazionali vengono ... Vanity Fair Italia

Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.