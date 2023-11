Quanti punti assegnano le ATP Finals? Tutte le cifre dalla fase a gironi alla Finale | più di un 1000 | meno di uno Slam

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Oggi alle ore 15.00 ci sarà il sorteggio della composizione deidelle Nitto ATP, che andranno in scena a Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre: i migliori otto tennisti dell’ATP Race to Turin, già definiti dopo i quarti didel torneo di Parigi-Bercy, si daranno battaglia per conquistare il titolo ed i 1500in palio per il vincitore (se imbattuto nella prima). Per raggiungere quota 1500, infatti, occorre vincere tutti i match previsti: ciascuno dei tre incontri dellache ogni tennista disputerà metterà in palio 200per il vincitore, mentre non vi saranno ricompense per lo sconfitto, quindi un tennista imbattuto potrà raccogliere al massimo 600 ...