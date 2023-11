“Quando l’ex capo Sony mi molestò” | il racconto choc di Sharon Stone

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 9 novembre 2023), intervistata al talk show Let’s Talk Off, ha raccontato al pubblico di essere stata molestata negli anni Ottanta,era all’inizio della sua carriera, da uno dei capi dellaPictures. L’uomo, del quale non è stato svelato il nome, iniziò a fare delle lusinghe all’attrice durante un colloquio nel suo ufficio, per poi avvicinarsi a lei a pantaloni abbassati. “Ero molto giovane”, ha detto. “Come di solito facciosono nervosa, mi misi a ridere. Allo stesso tempo però anche a piangere e non riuscivo a smettere perché ero in un momento isterico. Lui non sapeva cosa fare, si richiuse i pantaloni e uscì da una porta dietro la sua scrivania”. Vi ...