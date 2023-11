Quando gioca l’Italia la semifinale di Billie Jean King Cup e chi affronterà | sfida possibile

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023)si è qualificata per ladiCup grazie al successo per 2-0 nei confronti della Germania: un traguardo che mancava dal 2014,la competizione era denominata ancora Fed Cup. Martina Trevisan e Jasmine Paolini, da favorite, non hanno tremato, superando rispettivamente Eva Lys ed Anna-Lena Friedsam, entrambe in due set. Si tratta di un risultato straordinario per il movimento femminile, se ricordiamo comeabbia navigato nelle sabbie mobili della Serie B tra il 2017 e 2019, retrocedendo fino alla zona euro-africana nella stagione successiva che non si disputò a causa della pandemia e fu recuperata nel 2021. A questo punto la corsa delle azzurre non finisce qui. Sabato 11 novembre, alle 10.00, torneranno in campo a Siviglia ...