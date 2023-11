Quando finirà la guerra | Caracciolo spiazza tutti | scenario da incubo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Siamo a un punto di svolta nel conflitto in Medio Oriente? Luciorisponde al quesito nella puntata di giovedì 9 novembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il direttore di Limes non vede segnali positivi dal punto di vista diplomatico e illustra gli scenari che ci troveremo ad affrontare. "Questalo deciderà Israele oppureIsraele ne avrà abbastanza", afferma il giornalista esperto di geopolitica. Il fatto è che "Israele ovviamente non può distruggere totalmente le strutture di Hamas e non può ucciderei capi, anche perché" il gruppo jihadista "non sta solamente a Gaza". Dal punto di vista militare "la battaglia dei tunnel, quella vera, deve ancora cominciare e il vantaggio di Israele è molto relativo" perché la ...