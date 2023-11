Quali sono le implicazioni di geopolitica tecnologica dell’Executive order Usa sull’AI

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’Executiveon the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence emesso lo scorso 30 ottobre 2023 dal presidente Biden definisce la posizione dell’esecutivo statunitense rispetto al tema dell’intelligenza artificiale, a partire proprio dalla scelta di uno strumento giuridico “d’urgenza” che, in attesa di un intervento normativo del Congresso, detta la linea da seguire nell’immediato orientando in modo coerente l’operato di tutta l’amministrazione. Il provvedimento è particolarmente articolato e complesso, pertanto questa analisi sarà limitata ai soli aspetti di sistema che riguardano il posizionamento dell’AI nella visionestatunitense. Il primo tema trattato è quello della supremazia: La velocità con la quale stanno crescendo le capacita dell’AI”, si legge, “impone agli ...