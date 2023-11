Qatar Airways sponsor di maglia dell’Inter? C’è una clausola! Le cifre – CF

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)di recente è diventato nuovoe farà il suo debutto domenica sera a San Siro alle 20:45 contro il Frosinone. Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, però, nel contratto tra le due società c’è una clausola che permetterà alla compagnia di Doha di diventaredi. ESORDIO E ACCORDI ATTUALI –Airays farà il suo debutto assoluto con l’Inter proprio domenica 12 novembre alle 20:45 in occasione della sfida con il Frosinone. La compagnia aerea in futuro potrebbe diventaredi, ma per questa stagione stagione ha un contratto con l’Inter di circa 1 milione di euro. Come noto, la società nerazzurra ha già un accordo con Paramount+ per quanto riguarda ...