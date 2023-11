Pugilato | presentato a Milano il torneo Preolimpico | in palio i pass per Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le Olimpiadi disi avvicinano sempre più e vanno ad assegnarsi gli ultimiin vista dei Giochi. L’appuntamento che riguarda ilè in terra italiana: ci sarà infatti ila Busto Arsizio (Varese) che assegnerà ben 49 biglietti per la manifestazione a Cinque Cerchi. La manifestazione è stata presentata in questi giorni all’Auditorium della Torre Allianz di. Appuntamento in programma dal 4 all’11 marzopresso l’E-Work Arena. Le parole di Giovanni Malagò: “L’acquisizione di questoMondiale è stato frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le componenti in gioco, Federazione, CONI e Governo, aprendo un dialogo molto serrato con il CIO. Conosciamo benissimo le peculiarità che riguardano il mondo ...