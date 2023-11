Psg | Dugarry su Kolo Muani | “Ha dei barattoli al posto delle scarpe”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Christophe, ex attaccante che ha militato anche al Milan e al Barcellona, ha criticato ai microfoni di RMC Sport alcuni calciatori del Psg dopo la sconfitta contro i rossoneri in Champions: “Ho la sensazione di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Ad esempio, non pensavo cheavesse deial. È una grande sorpresa“. SportFace.