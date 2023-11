PSG | Dugarry attacca | «Kolo Muani ha dei barattoli ai piedi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le parole di Christophe, ex calciatore, sull’impatto diCorrea al PSG. Tutti i dettagli in merito Christopheha parlato a RMC Sport della stagione del PSG tra Champions e Ligue 1. PAROLE – «Ho la sensazione di aver sbagliato e di essere stato ingannato sulla qualità tecnica di alcuni giocatori. Non pensavo cheavesse deial posto delle scarpe. È una grande sorpresa. E non pensavo che Dembélé potesse sprecare così tanto nel suo gioco. È andato meglio nel primo tempo, poi nella ripresa è completamente sparito. Anche Mbappé non sorprende più nessuno».