Provveditore revoca aggiudicazione servizi a Vivai Barretta | Aveta | «L’amministrazione faccia i dovuti controlli»

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. Il gruppo “Alleanza per la città – M5S” accende i riflettori sulla gara per la manutenzione del verde pubblico. «Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche – spiega il capogruppo Raffaele– hato l’deidi manutenzione delle aree verdi a Giugliano alla dittaS.r.l.. I motivi della, secondo il Provveditorato, sono “omissione di obblighi dichiarativi”, “gravi illeciti professionali” e “dubbia integrità ed affidabilità professionale”. Salvo improbabili omonimie, alla stessa dittaS.r.l. è stata aggiudicata la gara per la manutenzione del verde pubblico a Santa Maria Capua Vetere, con un notevole impegno contabile. Alla luce di ...