Promozioni energia leggi | sponsorizzate fuffa

(Di giovedì 9 novembre 2023) Su Facebook stanno circolando truffe d’ogni tipo, da quelle realizzate grazie alle intelligenze artificiali – e poco credibili nella maggior parte dei casi – a quelle legate al furto di pagine Facebook, da quelle che abbiamo imparato a conoscere bene con investimenti imperdibili e criptovalute alla vendita di prodotti miracolosi (o incredibilmente sovrapprezzati), così via. Quella che trattiamo oggi, e che ci è stata segnalata da un amico di BUTAC, è particolarmente insidiosa, perché è in qualche modo credibile. Sto parlando degli annunci pubblicitari che pubblicizzano contratti energetici particolarmente convenienti. Stanno spuntando come funghi, alle spalle c’è una compagnia che si occupa di comunicazione. Vi mostriamo tre inserzioni pubblicate su Facebook tra il 3 e il 4 novembre 2023: Stessa grafica, stessa identica offerta ma tre aziende diverse fra loro. Purtroppo i link che ...