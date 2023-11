Programmi Rai con ascolti non positivi | “Quali sono sotto osservazione”

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo solo tre puntate connon brillanti la trasmissione Liberi Tutti di Bianca Guaccero è stata chiusa. Maci sarebbero anche altriRai che hanno ottenuto risultati non troppo. Secondo quanto ha rivelato l’Ansa, nel mirino di Viale Mazzini ci sarebbero: Il Mercante in Fiera, Fake Show, La Volta Buona, Macondo e Che Sarà. IRai che. “Dopo lo stop a ‘Liberi tutti’, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda su Rai2,diverse le nuove trasmissioni lanciate dai vertici di Viale Mazzini, per l’andamento non positivo degli...