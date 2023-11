Prof preso a testate in Sardegna denunciato dal padre dell’alunno | «Ha colpito mio figlio»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo la denuncia delessore per la testata sul viso ricevuta daldi uno dei suoi studenti, e quella dei carabinieri che sono intervenuti subito dopo, anche la famigliaha annunciato che presenterà querela. Alcuni giorni fa i militari della Compagnia di Villacidro erano stati chiamati a un intervento in un istituto alberghiero del sud della. Secondo le prime ricostruzioni, unessore era stato aggredito nei corridoi daldi uno studente che era stato allontanato dalla classe perché disturbava. Completamente diversa ora la versione fornita dai genitori del ragazzo. Secondo i legali Marco Usai e Giorgio Loi che li rappresentano, a colpire per prima sarebbe stato proprio il docente di matematica, che avrebbe dato una gomitata sullo zigomo al 16enne. ...