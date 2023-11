Produzione del cartone ondulato | RENOVA presenta Nebula | un innovativo sistema integrato di controllo dell’umidità

A marzo successe qualcosa di simile in CoreaSud, quando un operaio 50enne rimase intrappolato in un macchinario mentre stava lavorando in uno stabilimento didi componenti di ...

Produzione globale di vino: nel 2023 il minimo storico da 62 anni Federvini

Per effetti del clima è crollata la produzione mondiale di vino Avvenire

I prezzi al consumo segnano una contrazione annua dello 0,2%, contro il dato invariato di settembre e le stime a -0,1%, mentre quelli alla produzione cedono il 2,6%, in accelerata sul -2,5% del mese ...Secondo le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), la produzione globale di biocarburanti sostenibili dovrebbe triplicare entro il 2030 per portare il sistema energetico mondiale sulla ...