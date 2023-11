Probabili formazioni Napoli-Empoli | dodicesima giornata Serie A 2023 2024

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 12:30 di domenica 12 novembre nella cornice dello stadio ‘Maradona’. Dopo il turno di Champions League, Rudi Garcia vuole continuare a risalire la classifica. Di fronte c’è unferito dalla sconfitta col Frosinone, ma determinato a lasciarsi alle spalle la crisi. Andreazzoli difficilmente cambierà sistema, visto che nel finale la squadra toscana ha mostrato buone cose, ma fare meglio asarà difficile. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo ...

Ecco ledel match:SALISBURGO (4 - 4 - 2): Schlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Konaté, Simic. All. Struber. INTER (3 - 5 - 2): Sommer; ...

Torna l’Europa League con la quarta giornata della fase a gironi e l’Atalanta vuole superare lo Sturm Graz per mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Gasperini deve sciogliere un dubbio in ...La Fiorentina giocherà domani in casa del Cukaricki, battuto 6-0 all'andata. "Non siamo venuti qui per fare un allenamento, dobbiamo affrontare questa partita come all'andata… Leggi ...