Probabili formazioni Inter-Frosinone | dodicesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 12 novembre nella cornice dello stadio San Siro. Dopo la sfida in Champions League al Salisburgo, l’vuole tenersi stretta la prima posizione in classifica in campionato. L’ostacolo però sarà ildei miracoli di Di Francesco, che ha reagito benissimo alla rimonta di Cagliari, collezionando due vittorie, una in Coppa Italia col Torino e una in campionato con l’Empoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà focus (parole dei protagonisti, moviola e parole dei protagonisti) e aggiornamenti in tempo ...