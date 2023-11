Comprende infatti una spettacolaredi Cherubini, autore tutto da riscoprire - tra l'altro, ..., però, spazio proprio a Viotti: la presenza di almeno un'opera del grande piemontese sarà ...

Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, Morata doppia sfida” Pianeta Milan

Il club bianconero ha fissato il summit con l'agente del giocatore argentino: altri nomi in lista dopo il blitz a Londra. E intanto il ...Dopo il misfatto di lunedì sera, ora si vuole ripartire. "Juric cerca pace con i tifosi del Toro: 'Non ce l'avevo con voi, ero teso'" il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. "Dopo ...