... ore 21.30 Bologna, Camera Jazz & Music Club Saggio in forma di concertoMassimo Mutti Bill ... Mirco Rubegni e Fulvio Sigurtà, trombe e flicorni; Filippo Vignato e Federico Pierantoni,; ...

Senaldi, i 3 candidati al premio Tromboni del giorno Liberoquotidiano.it

Premio Tromboni del giorno: Muti, Gratteri o Bongiorno Liberoquotidiano.it

Dopo un esordio che le è valso il Premio Tenco come Miglior opera prima e un successo di pubblico che l’ha portata in giro per l’Italia con oltre 30 date, lo Spira club tour di Daniela Pes arriva a ...Si è conclusa nella serata di sabato 4 novembre la 33a edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno ha avuto come strumento principe il ...