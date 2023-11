Premierato | Rosato scettico | “Questa riforma non funziona”

Leggi su notizie

(Di giovedì 9 novembre 2023) In merito alla vicenda riguardante ilha voluto esprimere la propria opinione anche Ettore: il politico ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al ‘Quotidiano Nazionale’ Uno degli argomenti principali che riguarda il mondo della politica (italiana) attuale non può che essere quella relativa al “” lanciato dal governo. Anche se questo tipo dinon ha per nulla trovato d’accordo molti esponenti della politica. In particolar modo quelli dell’opposizione che hanno letteralmente bocciatoidea. Tra questi chi ha mostrato più di un dubbio è Ettore. L’ex vicepresidente della Camera dei Deputati ne ha parlato al ‘Quotidiano Nazionale‘. L’ex vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore(Ansa Foto) ...