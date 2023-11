Premierato | il costituzionalista Ceccanti | ' Riforma contraddittoria | si rischiano conflitti col Quirinale'

(Di giovedì 9 novembre 2023) IlStefano, ex parlamentare del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato dellacostituzionale proposta dal governo Meloni e dal "particolare" iter che ...

IlStefano Ceccanti, ex parlamentare del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato della riforma costituzionale proposta dal governo Meloni e dal "particolare" iter che ...

Il costituzionalista Clementi: «Premierato, riforma confusa e ambigua» Avvenire

"Premierato Sì alla riforma, no ai pasticci all'italiana". Parla il costituzionalista Clementi Il Foglio

Premierato, Ceccanti: «E’ come se il centrodestra avesse voluto dare l'idea che con l'elezione diretta il premier può prendersi poteri che non gli sono conferiti anche a costo di continui conflitti pu ...La ministra per le Riforme: c'è la pretesa che io scriva una riforma sotto dettatura delle opposizioni, questo non può andare. Non è stato toccato ...