Premierato | Forza Italia | Sistemare la legge elettorale Evitare il referendum | modifiche al testo in Parlamento

...fase politica nel Paese e nelle ultime settimane è tornata di attualità l'ipotesi del... l'abbandono di una figura che esercita l'unità del Paese senza essere schiacciata dalladi una ...

Il disegno di legge sul premierato: inizia la III repubblica Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Primo (vero) passo verso il premierato. Norma anti-ribaltone, dubbi ... ilGiornale.it

Se per gli italiani tagliare il numero dei parlamentari non ha mosso alcun dubbio amletico interiore, figuriamoci l’ipotesi di votare al referendum per eleggere direttamente il Premier ...Il presidente della Affari costituzionali di Palazzo Madama: “Onorato di presiedere la commissione che l’avrà subito in esame. Ci pensiamo noi, non perché ...