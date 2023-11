Pratici | indossabili | di tendenza Dritti in wishlist

Leggi su iodonna

(Di giovedì 9 novembre 2023) Vestirsi tutti i giorni, spesso e volentieri, è un’impresa. Così come orientarsi nel mare magnum delle tendenze di stagione. Sono tutte così imperdibili? Se da un lato di alcune si può fare a meno, altre necessitano di follow up prima di subito. Soprattutto quando trattasi di capi semplici da indossare e personalizzare con quello che già si possiede nell’armadio. Cosa comprare nell’Autunno 2023? Come vestirsi a novembre: 5 look eleganti da copiare X ...