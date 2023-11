Portogallo | trovati 76mila euro nascosti nella casa del capo di gabinetto dell’ex premier Costa I cittadini chiedono nuove elezioni

(Di giovedì 9 novembre 2023) Quasinei libri sparsi negli scaffali e nelle casse di vino: questo il tesoro trovato dagli investigatori nell’ufficio di Vitor Escaria,diportoghese Antonio, all’interno della sede del governo. L’avvocato di Escaria assicura che il denaro rinvenuto non riguarda lo scandalo che ha costrettoa dimettersi martedì e ha portato all’arresto di cinque persone, ascoltate in mattinata dal giudice istruttore penale, ma è difficile farlo credere a unche reclama. Secondo un sondaggio, il 67,8% preferisce questa soluzione alla nomina di un nuovo primo ministro e alla conferma dello scenario politico ...

antonio costa Nel corso delle perquisizioni del 7 novembre scorso nell'ufficio di Vítor Escária, capo di gabinetto del primo ministro portoghese António Costa, sono staticirca 76 mila euro in contanti. I mazzi di banconote, secondo ...

Portogallo, trovati 76mila euro nascosti nella casa del capo di gabinetto dell’ex premier Costa Il Fatto Quotidiano

