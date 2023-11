Portico di Caserta | istituito sportello d’ascolto per famiglie e genitorialità

(Di giovedì 9 novembre 2023)di. Nell’ambito alla lotta alla povertà nel meridione, si inserisce il progetto Edu.Care, dove ancora una volta si vede impegnata in prima linea l’amministrazione Oliviero, dove valorizza sempre l’importanza delle attività del comune didinel Sociale, un impegno costante anche dell’assessore alle politiche sociali Marisa Pascarella coadiuvata dalla cooperativa sociale l’arca, hannounoriservato allee alla. Lecon figli minori di età dai 5 ai 10 anni potranno rivolgersi allotutti i giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30, dove saranno trattati i seguenti punti: accoglienza, ascolto e ...

Allerta meteo, anche a Caserta chiuse tutte le scuole ilmattino.it

Gestione illecita di rifiuti, due sequestri nel caseratno CasertaNews

Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ...In realtà, in molti istituti statali della provincia di Caserta era stato già previsto il "ponte lungo" con la chiusura delle scuole (come a Piedimonte Matese e nell'agro aversano). Istituti ...