Il passaggio è già avvenuto, i proprietari annunciano investimenti e l'aumento dell'offerta di merci. 'Attratti dal numero elevato di ...

La galleria Porta Siena passa agli ungheresi di Indotek Group RadioSienaTv

Porta Siena parla ungherese. Indotek acquista la Galleria LA NAZIONE

Per tutta la giornata in via Niccolò Aretino, via Margaritone e via Guadagnoli si rinnova l’appuntamento con i migliori banchi ambulanti della Toscana ...A Porta Romana si progetta un nuovo spazio di incontro all’aperto per tutta la comunità, accessibile a piedi e in macchina, finanziato dalla campagna di raccolta fondi del Siena Art Institute e con il ...