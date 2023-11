Polonia | Il Natale in Polonia è illuminato

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Paese che vai usanze che trovi“: niente di più vero in, paese dalle forti tradizioni natalizie che vengono preservate con cura e sensibilità. Per esempio, si condivide l’ostia facendo gli auguri, si lascia un posto a tavola in più per un ospite inaspettato e sotto la tovaglia si mette del fieno. Ed è proprio la tavola a farla da padrona durante la cena della Vigilia di, quando vengono preparate e servite 12 pietanze, una per ogni apostolo. Allo spuntare della prima stella in cielo, si dà il via alle ‘danze’ e, secondo la tradizione, si deve assaggiare anche solo una piccola porzione di ciascuna pietanza perché sia di buon auspicio per l’anno a venire. E come per ogniche si rispetti, non possono mancare i tradizionali mercatini che animano e illuminano i centri storici di tutte le città della ...