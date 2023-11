Polli maltrattati negli allevamenti legati a Lidl | ora l’azienda non può più ignorare le proteste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) a cura di Brenda Ferretti* Dal 30 ottobre al 5 novembre si è svolta in ben sette Paesi europei una settimana di azioni rivolte alla catena di supermercati. Attivisti e attiviste di decine di organizzazioni hanno accusatodi estrema crudeltà sugli animali, così come dimostrato da diverse indagini sotto copertura che in questi anni hanno rivelato la presenza dimalati e deformicolal leader della distribuzione. Lesi sono svolte in Regno Unito, Germania, Portogallo, Austria, Polonia, Svezia e ovviamente in Italia. In particolare Essere Animali è stata davanti ai punti venditaa Milano e Bologna per informare passanti e clienti della campagna europea #LidIChickenScandal, che chiede ...