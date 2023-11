Politano a Napoli ha trovato la sua dimensione Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 novembre 2023)si sta rivelando fondamentale nella stagione altalenante del. Probabilmente il miglior momento della sua carriera in un contesto invece non propriamente stabile. Ci sta mettendo l’anima. Soprattutto in assenza di Osimhen e quando Kvaratskhelia si perde nella bellezza delle sue giocate. Tremendamente concreto. E gli gira bene. Come ieri con l’Union Berlino, con la palla che gli sbatte contro e gonfia la rete. Senza voler esagerare, la palla sembra una calamita per lui questa stagione. Garcia ringrazia. Laanalizza questa versione brillantissima di: Di sicuro l’ex interista ha raggiunto la piena maturità dopo tanto girovagare e fermandosi in una piazza comedove hala suaed è stato tra i protagonisti del ...