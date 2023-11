..., Marina Tesorone, Direttore ff. U. O. C. Tutela della salute della donna, del bambino e dell'adolescente ASL NA 1 e Tommaso Pellegrino, oncologo, Direttore Breast Unit...

Policlinico Vanvitelli, bufera sui questionari: si dimette un altro docente ilmattino.it

Open day su psoriasi al policlinico Vanvitelli RaiNews

Dopo l’autosospensione del direttore della Scuola di chirurgia plastica dell’Università Luigi Vanvitelli, ora tocca alla titolare della Scuola di geriatria: la professoressa ...Caserta. “La Regione garantisce la copertura finanziaria per completare il Policlinico di Caserta, così come per l’acquisto delle tecnologie e ...