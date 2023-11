Pizza al serpente | la novità lanciata da Pizza Hut ad Hong Kong

Leggi su zon

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’azienda americanaHut ha lanciato una collaborazione con un ristorante centenario di. La società, conosciuta in tutto il mondo per la suaall’ananas, stavolta propone carne disminuzzata, funghi neri e prosciutto essiccato cinese in una nuova innovativa. “Il mix – spiega la Cnn – riecheggia lo stufato di, piatto molto amato ae nella Cina meridionale specialmente nei mesi freddi. Secondo un detto cantonese il momento migliore per mangiare i serpenti è «quando comincia a soffiare il vento autunnale”. “Abbinata a formaggio e pollo a dadini, la carne didiventa più ricca di gusto”, ha dichiarato ...