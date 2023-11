Pista fuori dalla casa del Gf Spunta la deroga per Alex Schwazer

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Unadi atletica perdel Grande Fratello. Il marciatore altoatesino è uno dei concorrenti del reality di Mediaset e si allena quotidianamente sul tapis roulant nel caso che l'attesa sentenza sulla squalifica per doping della Wada gli permetta di competere per le Olimpiadi in Francia. Se dovesse arrivare lo sconto di pena "gli autori starebbero valutando l'ipotesi di un'uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in unaesterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine", rivela in un retroscena TvBlog. Insomma,potrebbe continuare a partecipare al Grande Fratello con quotidiane usciteper allenarsi. Una forzatura? Non proprio. ...