Pino insegno fuori dalla conduzione dell' Eredità

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 novembre 2023)sarebbe definitivamentede L', il programma di Rai 1 cheavrebbe dovuto condurre dal prossimo gennaio. Dopo l'accordo raggiunto oggi con la casa produttrice del game show Banijay Italia, l'azienda di Viale Mazzini avrebbe deciso di non affidare al conduttore del Mercante in Fiera anche L'che riparte all'inizio del 2024. Lo apprende LaPresse. Non è ancora noto il nome del conduttore che lo sostituirà. Il favorito resta Flavio Insinna.