Pino Insegno fuori da L' Eredità | il nome del nuovo conduttore

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 novembre 2023) "Parole in libertà di qualcuno... Io non ce la faccio più a sentirvi", aveva commentato nelle ultime raggiunto da Adnkronos in merito alle indiscrezioni apparse sul Corriere della Sera che annunciavano il ritorno di Flavio Insinna nella fascia del preserale di Rai1:da L'o almeno lo sarebbe come riportano La Repubblica, La Stampa e Il Foglio. Secondo quanto appreso da LaPresse, l'azienda di Viale Mazzini avrebbe preso la decisione di non conferire all'attuale presentatore de Il Mercante in Fiera il ruolo diper L'. Questosviluppo solleva domande sul futuro della trasmissione, la cui nuova stagione è fissata dal 1° gennaio 2024 ma le registrazioni inizieranno i primi di dicembre. Attualmente, il ...