Pino Insegno fatto fuori da “L’eredità”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) Da quanto apprende LaPresse,sarebbe definitivamentedalla conduzione de. E’ stato raggiunto oggi l’accordo con la casa produttrice del game show Banijay Italia: quest’ultima avrebbe deciso di non affidare al conduttore del Mercante in fiera ancheche riparte nel prossimo gennaio. Non è ancora chiaro se tornerà Insinna Nei prossimi giorni si deciderà il conduttore del famoso programma. In pole position resta Flavio Insinna, ma non sono da escludersi sorprese. L'articolo proviene da The Social Post.