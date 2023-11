Picchia il Nonno e Uccide il Cane | Richiesta Perizia Psichiatrica

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'Aquila - Un giovane di 25 anni di Avezzano, G.I., è stato portato davanti al giudice con gravi accuse, tra cui lesioni gravi, dopo aver violentemente attaccato ildurante una lite familiare. Il giudice ha ordinato anche unadata la brutalità dell'atto. Gli eventi risalgono al 2020, in una casa di Roma, dove il giovane si trovava con la madre. Durante una discussione accesa, il, un pensionato di 72 anni, intervenne per calmare la situazione. Tuttavia, il nipote lo avrebbe colpito ripetutamente al volto, causandogli fratture al naso. La lite non si concluse qui: quando la madre si allontanò dalla casa, il giovane agì con ferocia. Sollevò ildella madre, un bull terrier, e lo gettò giù dalla finestra, causandone la morte. Il, gravemente ...

AVEZZANO.ildopo una lite in famiglia prendendolo a pugni e poi non contento getta il cane della madre dalla finestra, non lasciandogli scampo. Con questa accusa un giovane di Avezzano, G. I., 25 ...

Picchia il nonno e uccide il cane, richiesta la perizia psichiatrica Il Centro

Porta via i risparmi di una vita al nonno: 14mila euro. Poi picchia lui ... Fanpage.it

Avezzano. “Io leader No, la nostra forza è il gruppo, da solo non vinci nulla, siamo affiatati e uniti e stiamo molto insieme anche al di fuori del calcio”. Pedro Costa Ferreira, portoghese, ...Picchia il nonno e poi lancia il cane dalla finestra, uccidendolo. Un 25enne di Avezzano, in provincia di L’Aquila, è finito davanti al gup con varie accuse.