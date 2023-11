Philips intriga la Juventus Ufficiale il rinnovo di Locatelli

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 novembre 2023) Non è un mistero che lastia lavorando a fare spenti per mettere a disposizione di mister Allegri già da gennaio un rinforzo di sostanza per il centrocampo, rimasto orfano di Pogba e Fagioli per motivi extracalcistici. L’ attenzione, stando alle ultime voci, è rivolta al giovane inglese, Kalvin, in forza al Manchester City, e che potrebbe arrivare in prestito. Nel frattempo, a Torino, si pensa a blindare uno dei perni della mediana, come Manuel, che ha rinnovato il suo contratto.VERSO IL SI’? Nei giorni scorsi gli uomini di mercato bianconeri, Giuntoli e Manna, si sono recati a Londra per incontrare il club inglese e gli agenti del giocatore e gettare le basi della trattativa. L’ operazione potrebbe andare in porto con la formula del prestito secço ...