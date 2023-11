Perla Vatiero torna a punzecchiare Greta | “Le ragazze in Casa preferiscono me”

Altri personaggi Vip (per modo di dire), potrebbero poi essere Greta Rossetti e, rispettivamente fidanzata e ex di Mirko Brunetti, anche se l'ipotesi di avere la prima all'interno ...

Perla Vatiero in lacrime per Mirko Brunetti al GF, Igor Zeetti: Ecco ... Fanpage.it

Perla Vatiero al GF come concorrente Parla lei e i fan festeggiano Biccy

Alfonso Signorini conduce la 18esima puntata del reality in prima serata su Canale 5: tutte le ultime news, nomination, sondaggi e rumor su nuovi concorrenti ...Tra i nomi che circolano nelle ultime ore uno die più probabili pare quello di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti lascita da lui alla fine di Temptation Island per la tentatrice Greta ...