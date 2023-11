Per Indi Gregory oggi possibile stop supporti vitali | il papà non si arrende

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Milano, 9 nov. (Adnkronos Salute) - "Sono solo concentrato sul salvare la vita di mia figlia e fare ciò che è nel migliore interesse di". Dean, ildella piccola, la bimba affetta da una rara malattia del Dna mitocondriale per la quale è stata disposta l'interruzione dei, non si. "Lei merita una possibilità", ha spiegato alla 'Bbc', dopo l'ultima pronuncia del giudice che ha negato ieri anche la possibilità di gestire il fine vita a casa, in quanto non ritenuto nel miglior interesse della bambina e "quasi im" da realizzare al domicilio senza rischi di complicazioni. Ma ilobietta: "Ha un Paese che si offre di pagare per tutto: dobbiamo solo portarla lì, così non costerà nulla ...